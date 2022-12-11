Сенсационная победа сборной Марокко на ЧМ-2022 вызвала беспорядки во Франции

Во Франции начались массовые беспорядки после сенсационной победы сборной Марокко над Португалией (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным местных СМИ, около 40 человек задержали в Париже после столкновений марокканских фанатов с полицией.

Беспорядки вспыхнули и в других французских городах, в частности в Лилле и Авиньоне.

Интересно, что будет, если Марокко победит в полуфинале. Ведь на этой стадии команда Валида Реграги сыграет с Францией. Матч состоится 14 декабря.

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