Роналду прокомментировал угрозы уехать с ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
8 декабря 23:51
©instagram.com/cristiano

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях после того, как появилась информация относительно его угроз уехать с ЧМ-2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен своим положением в национальной команде. А именно тем, что его заменили в матче группового этапа с Южной Кореей (1:2) и не включили в стартовый состав на матч 1/8 финала против Швейцарии (6:1), из-за чего он грозился покинуть текущий мундиаль. 

"Наша команда слишком сплочена, чтобы ее сломили извне. Наша нация слишком смелая, чтобы дать запугать себя любому противнику. Команда, которая в прямом смысле этого слова будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!" - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, в четвертьфинале португальцы сыграют с Марокко. Матч состоится 10 декабря.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:19
ЧМ-2022
Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 22:59
ЧМ-2022
Марокко сенсационно обыграл Португалию на ЧМ-2022 и сотворил историю
Сегодня , 21:55
ЧМ-2022
Дисквалификация Аргентины? ФИФА открыла дело после скандального матча ЧМ-2022 с Нидерландами
Сегодня , 20:43
ЧМ-2022
Хорватия добились исторического достижения в победном матче с Бразилией на ЧМ-2022
Сегодня , 18:55
ЧМ-2022
В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной
Сегодня , 17:00
ЧМ-2022
"Больно и грустно". Лидер сборной Казахстана высказался о вылете Бразилии с ЧМ-2022
Сегодня , 15:22
ЧМ-2022
Тренер сборной Нидерландов определился со своим будущим после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 14:43
ЧМ-2022
Месси обошел Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира
Сегодня , 14:00
ЧМ-2022
Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022
Сегодня , 12:59
ЧМ-2022
Тренер сборной Бразилии столкнулся с жесткой критикой после вылета с ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»