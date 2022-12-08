Роналду прокомментировал угрозы уехать с ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях после того, как появилась информация относительно его угроз уехать с ЧМ-2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен своим положением в национальной команде. А именно тем, что его заменили в матче группового этапа с Южной Кореей (1:2) и не включили в стартовый состав на матч 1/8 финала против Швейцарии (6:1), из-за чего он грозился покинуть текущий мундиаль.

"Наша команда слишком сплочена, чтобы ее сломили извне. Наша нация слишком смелая, чтобы дать запугать себя любому противнику. Команда, которая в прямом смысле этого слова будет бороться за мечту до конца! Верьте вместе с нами! Вперед, Португалия!" - написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, в четвертьфинале португальцы сыграют с Марокко. Матч состоится 10 декабря.

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