В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вручила сборной Аргентины призовые в размере 10 миллионов долларов за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает президент организации Алехандро Домингес в Twitter.

"Мы добрались до раздевалки чемпиона мира, чтобы отдать приз в размере 10 миллионов долларов США от КОНМЕБОЛ за победу", - написал он в соцсетях.

Напомним, что основное и дополнительное время финальной встречи Аргентина - Франция завершилось вничью, а серию послематчевых пенальти лучше исполнили аргентинцы.

Таким образом аргентинская сборная в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Прежде она побеждала на мундиалях 1978 и 1986 годов.

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