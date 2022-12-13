Прямая трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 07:30
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре определится первый финалист, сообщают Vesti.kz.

В первом полуфинальном матче сойдутся сборные Аргентины и Хорватии.

Встреча начнется в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут Qazsport и Qazaqstan. Онлайн трансляция также доступна на сайтах телеканалов.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аргентина Хорватия

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