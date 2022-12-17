Прямая трансляция матча Хорватия - Марокко за бронзу ЧМ-2022

Сегодня, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч за бронзу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В нем встретятся сборные Хорватии и Марокко.

Встреча начнется в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут Qazaqstan и Qazsport. Онлайн трансляция также доступна на сайтах телеканалов.

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Напомним, что в финале, который состоится завтра, 18 декабря, сойдутся сборные Франции и Аргентины.

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