Прямая трансляция матча Хорватия - Марокко за бронзу ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 07:35
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Сегодня, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч за бронзу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В нем встретятся сборные Хорватии и Марокко.

Встреча начнется в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут Qazaqstan и Qazsport. Онлайн трансляция также доступна на сайтах телеканалов.

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Напомним, что в финале, который состоится завтра, 18 декабря, сойдутся сборные Франции и Аргентины.

 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Марокко

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