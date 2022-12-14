Прямая трансляция матча Франция - Марокко за выход в финал ЧМ-2022 по футболу

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 08:00
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В ночь на 15 декабря состоится второй полуфинальный матч на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре между сборными Франции и Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Эль-Байт" и начнется в 01:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Обслужит матч мексиканский рефери Сесар Артуро Рамос.

Напомним, что ранее первым финалистом стала сборная Аргентины, разгромившая Хорватию со счетом 3:0.

Финал состоится 18 декабря, а днем ранее будет сыгран матч за третье место.

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Метки:
Франция Марокко ЧМ-2022 по футболу Телеканал QazSport

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