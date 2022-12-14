Превзошел Агуэро в сборной, а в клубе уверенно подменяет Холанда. Как герой полуфинала ЧМ-2022 творит историю

Автор: Димаш Тулегенов

Лионель Месси - главное действующее лицо в составе первых финалистов чемпионата мира-2022 из Аргентины. Но очень много пользы сборной приносит и представитель нового поколения - 22-летний форвард Хулиан Альварес. Он уже продемонстрировал свое голевое чутье на самом высоком уровне и не намерен останавливаться на достигнутом. Корреспондент Vesti.kz подготовил материал о скромном пареньке из "Манчестер Сити".

В полуфинальной встрече против Хорватии (3:0) Альварес поучаствовал во всех голах своей команды. Сначала он заработал пенальти, который был реализован Месси, а затем оформил дубль - в первом случае убежал от соперников, протащив мяч с центра поля, и забил коварный гол, словно паутиной возвращая мяч себе после отскоков от оппонентов (не зря его прозвище - "паук"), а во втором - замкнул передачу Лео после его сольного прохода с правого фланга.

Этот чемпионат мира Хулиан начинал как игрок скамейки. В играх против Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0) он выходил лишь на замену во втором тайме. Но уже с заключительной встречи в рамках группы Альварес отобрал место в стартовом составе у Лаутаро Мартинеса. С первого же матча в основе Хулиан отличился голом, забив Польше (2:0).

В 1/8 финала неиссякаемая энергия перспективного нападающего принесла ему второй гол на мундиале. Он вместе с Родриго де Паулем запрессинговал голкипера сборной Австралии и вынудил того ошибиться. Этот мяч принес аргентинцам выход в четвертьфинал турнира.

Теперь на счету Хулиана четыре гола на ЧМ после шести проведенных матчей. На мундиалях за Аргентину далеко не все топовые игроки забивали так часто. К примеру, Анхель Ди Мария в 17 встречах отличился всего два раза, и Серхио Агуэро забил также дважды в 12 матчах. Известный в прошлом бомбардир Карлос Тевес, проведя на мировых первенствах восемь игр, отличился три раза.

Уже сейчас Альварес входит в десятку лучших бомбардиров сборной Аргентины в истории чемпионатов мира. И это при том, что в будущем он может сыграть еще на двух-трех мундиалях при удачном стечении обстоятельств.

Понятно, что для тех, кто постоянно следит за футболом, Альварес уже был известен до начала ЧМ-2022. Но для тех, кто хотя бы в последнее время наблюдал за играми лишь поверхностно, его имя могло ничего не значить. Есть немало людей, которые удивлялись, узнавая, что Хулиан выступает за "Манчестер Сити". Но этому, наверное, есть свои причины. В клубе аргентинец старается и играет эффективно, но не получает много игрового времени из-за конкуренции с ни кем иным как Эрлингом Холандом.

Но даже несмотря на статус игрока ротации, Альварес свои шансы использует достаточно стабильно. В Лиге чемпионов он, проведя по количеству игровых минут меньше пяти полных встреч, отличился двумя голами и двумя ассистами. Он поучаствовал во всех голах команды в шестом туре группового этапа против "Севильи" (3:1), забив гол и сделав две результативные передачи.

В АПЛ он лишь трижды вышел в стартовом составе, а в остальных случаях выходил на замену. Официально он поучаствовал в 14 играх чемпионата, но суммарно по игровым минутам провел около четырех полных встреч. Такая статистика получилось исходя из того, что в среднем Пеп Гвардиола доверял нападающему по 25 минут после выходов на замену. Но даже с учетом этого он отметился тремя голами. Неплохо, если напомнить, что он не отыграл и 400 минут в АПЛ.

Кроме того, Гвардиола выпустил Альвареса на замену в начале сезона в рамках Суперкубка Англии, и в тот вечер Хулиан забил гол престижа в игре с "Ливерпулем" (1:3). В ноябре форвард провел 90 минут в матче с "Челси" (2:0) в Кубке английской лиги. В итоге он забил второй мяч своей команды. Получается, в "Манчестер Сити" ему нужно лишь игровое время, и тогда он сразу дает результат.

Но в конкуренции с ровесником из Норвегии Холандом, который наколотил статистику 23+3 в 18 матчах за "горожан" в этом сезоне, сразу становится ясно, с чем связаны трудности дефицита игрового времени у Хулиана. Эрлинг всю жизнь играет в Европе, и для него это более привычный футбол, а Альварес впервые оказался за океаном перед стартом этого сезона, это тоже, безусловно, повлияло на постепенную адаптацию аргентинца.

В любом случае каждый тренер в мире завидует Гвардиоле, который по объективным причинам может иметь такого запасного нападающего, как Альварес. У большинства других топовых специалистов он был бы в старте из-за менее насыщенной конкуренции в атаке и отсутствии у них Холанда.

Так или иначе Хулиан прямо сейчас является одним из самых результативных нападающих мира и одним из немногих, кто, стабильно забивая в клубе (при скромном количестве игрового времени), не растерялся и на ЧМ-2022. Поэтому ценник Альвареса, который сейчас равен 32 миллионам евро, в скором времени заметно вырастет.

Возможно, голы в ворота Хорватии были не последними для молодого нападающего на этом чемпионате мира. Забить в финале - мечта каждого игрока, и у Альвареса будет шанс исполнить ее уже совсем скоро. Однако куда важнее для него будет не индивидуальный успех, а командный.

Напомним, что уже сегодня ночью, в 01:00 по Астане, пройдет второй полуфинал ЧМ-2022 в Катаре. Соперник аргентинцев по финалу будет выявлен в противостоянии Франции и Марокко:

Прямая трансляция матча Франция - Марокко за выход в финал ЧМ-2022 по футболу

Фото: FIFA World Cup (1), ФК "Манчестер Сити" (2, 3)©️

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