Первый после Неймара. Форвард сборной Бразилии заставил говорить о себе после дубля на ЧМ-2022

В Катаре состоялся заключительный матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с участием сборных Бразилии и Сербии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев, сообщает Vesti.kz.

Два гола забил Ришарлисон, отличившийся на 62-й и 73-й минутах.

По информации "Чемпионата", Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.

Отметим, что Неймар не смог доиграть матч из-за травмы, не сдержав эмоции после замены. Врач сборной Бразилии рассказал о характере его травмы.

28 ноября сыграют Камерун - Сербия, Бразилия - Швейцария. С турнирным положением команд в группе G можно ознакомиться здесь.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!