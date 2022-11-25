Врач сборной Бразилии рассказал о травме Неймара

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил о характере травмы Неймара, передает корреспондент Vesti.kz.

Бразилец получил повреждение в матче ЧМ-2022 с Сербией (2:0) после подката Николы Миленковича и был заменен на 80-й минуте, не сдержав эмоции на скамейке запасных.

"Он вывихнул правую лодыжку. У нас еще не было времени провести более полную оценку, но лодыжка уже немного распухла. Важно подождать первые 24 часа, посмотреть, как он отреагирует. Теперь это просто вопрос покоя и терпения.

Сможет ли Неймар продолжить чемпионат мира? Еще слишком рано говорить. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие несколько часов", - приводит слова Ласмара RMC Sport.

28 ноября сыграют Камерун - Сербия, Бразилия - Швейцария. С турнирным положением команд в группе G можно ознакомиться здесь.

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