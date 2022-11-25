Неймар получил травму в матче с Сербией на ЧМ-2022. Футболист не сдержал эмоции

Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар получил травму голеностопа в матче с Сербией на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразилец получил повреждение после подката Николы Миленковича и был заменен на 80-й минуте.

Неймар не смог сдержать эмоции и, оказавшись на скамейке, надел футболку на голову.

Напомним, Бразилия обыграла Сербию со счетом 2:0. С турнирным положением команд в группе G можно ознакомиться здесь.

28 ноября сыграют Камерун - Сербия, Бразилия - Швейцария.

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