Бразилия стартовала на ЧМ-2022 с победы в матче с эффектным голом и дублем

Сборная Бразилии начала выступление на ЧМ-2022 с победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пятикратные чемпионы мира в рамках группы G обыграли сборную Сербии со счетом 2:0. Дубль в этой встрече оформил нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон. Он отличился на 62-й и 73-й минутах. Причем второй гол форварда пентакампеонов получился весьма эффектным - ударом в падении через себя.

Отметим, что в этой встрече в составе команды Сербии принял участие экс-игрок "Астаны" Неманья Максимович.

После первого тура сборная Бразилии набрала три очка и возглавила квартет. На втором месте команда Швейцарии, победившая ранее Камерун - 1:0.

В следующем туре 28 ноября Бразилия сыграет со Швейцарией.