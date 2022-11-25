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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 02:45 Комментарии Экс-игрок "Астаны" принял участие в матче ЧМ-2022 ©twitter.com/FSSrbije Бывший полузащитник "Астаны" Неманья Максимович вышел на замену в матче ЧМ-2022 против Бразилии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Максимович появился на поле на 83-й минуте вместо Александара Митровича. Сербия к этому моменту уступала со счетом 0:2. Максимович, представляющий ныне испанский "Хетафе" в составе "Астаны", становился чемпионом КПЛ в сезонах 2015 и 2016. Поделиться в соц. сетях:











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