Озвучены детали подготовки сборной Аргентины к финалу ЧМ-2022

Сборная Аргентины наигрывает схему, благодаря которой надеется сдержать лидера команды Франции Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Ole, наставник аргентинской команды Лионель Скалони собирается применить схему 5-3-2, которая должна помочь против Мбаппе.

Также отмечается, что южноамериканцы могут по ходу игры задействовать другие схемы, в частности 4-3-3, 4-4-2.

Напомним, что финал состоится 18 декабря, начало - в 21:00 по времени Астаны. А 17-го числа пройдет матч за третье место Хорватия - Марокко.

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