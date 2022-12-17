Озвучены детали подготовки сборной Аргентины к финалу ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 18:35
©instagram.com/afaseleccion

Сборная Аргентины наигрывает схему, благодаря которой надеется сдержать лидера команды Франции Килиана Мбаппе в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Ole, наставник аргентинской команды Лионель Скалони собирается применить схему 5-3-2, которая должна помочь против Мбаппе.

Также отмечается, что южноамериканцы могут по ходу игры задействовать другие схемы, в частности 4-3-3, 4-4-2.

Напомним, что финал состоится 18 декабря, начало - в 21:00 по времени Астаны. А 17-го числа пройдет матч за третье место Хорватия - Марокко.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аргентина Франция Мбаппе Килиан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:41
ЧМ-2022
Тренер сборной Аргентины сделал заявление о будущем Месси
Сегодня , 18:35
ЧМ-2022
Озвучены детали подготовки сборной Аргентины к финалу ЧМ-2022
Сегодня , 17:09
ЧМ-2022
Аргентина - Франция: кто поднимет заветный кубок над головой?
Сегодня , 15:30
ЧМ-2022
"Будет спорить с вами час". Как Мбаппе фанатеет по Роналду
Сегодня , 14:54
ЧМ-2022
Неймара раскритиковали после провала Бразилии на ЧМ-2022
Сегодня , 14:19
ЧМ-2022
50 тысяч аргентинцев и 6 тысяч французов посетят финальный матч ЧМ-2022
Сегодня , 12:58
ЧМ-2022
Тренер сборной Марокко сделал прогноз на финал ЧМ-2022 в Катаре 
Сегодня , 10:34
ЧМ-2022
"Чувствую себя дураком". Тренер сборной Марокко сделал неожиданное признание перед матчем за бронзу ЧМ-2022
Сегодня , 09:50
ЧМ-2022
Роналду проигнорировал уход главного тренера сборной Португалии, отправлявшего его в запас
Сегодня , 07:35
ЧМ-2022
Прямая трансляция матча Хорватия - Марокко за бронзу ЧМ-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»