Организаторы ЧМ-2022 по футболу в Катаре запретили фанатам трогать местных женщин

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 15:42
©FIFA

Оргкомитет чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре опубликовал правила поведения фанатов в стране, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Организаторы ЧМ рекомендуют не обнимать и не трогать местных женщин, не флиртовать публично с партнером и не включать громкую музыку во время призывов к молитве. Неуместным в Катаре считается сидеть, положив ногу на ногу, пожимать руку при встрече и надевать украшения, за исключением часов или обручального кольца.

Девушек-иностранок просят надевать одежду, закрывающую ноги, грудь и шею. При этом их не обязуют надевать традиционную чадру, открывающую только глаза. У мужчин запрещены шорты выше колена и облегающие брюки.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Катар

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