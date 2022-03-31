Определились почти все участники ЧМ-2022 по футболу

Определились 29 участников чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет зимой в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Осталось определить еще трех участников.

28-м участником стала сборная Мексики, которая в Мехико обыграла Сальвадор со счетом 2:0. Голы у победителей забили Уэриэль Антуна (17-я минута) и Рауль Хименес (43-я с пенальти). Победа позволила мексиканцам занять второе место в отборочном турнире Северной и Центральной Америки. Причем мексиканцы догнали Канаду, которая выиграла отбор, но уступили ей по разнице мячей - 17:8 против 23:7.

А 29-й командой, которая сыграет в Катаре, стала сборная США. Причем американцы проиграли Коста-Рике в гостях со счетом 0:2. У хозяев голами отметились Хуан Варгас (51) и Энтони Энрикез (59). По итогам отбора команды набрали одинаковое количество очков - 25. Но американцы заняли третье место и прошли на ЧМ-2022 по разнице мячей - 21:10 против 13:8 у костариканцев.

У Коста-Рики еще есть шанс попасть на ЧМ-2022. Команда сыграет с Новой Зеландией в межконтинентальных стыковых матчах отбора. Новозеландцы выиграли финальную встречу отборочного раунда в Океании у Соломоновых Островов со счетом 5:0. В составе победителей дубль оформил Билл Туилома (23-я, 69-я минуты), также отличились Крис Вуд (39), Джо Белл (49) и Мэттью Гарбетт (90+1).

В другой паре межконтинентального отбора встретятся победитель матча Австралия - ОАЭ (7 июня) и Перу (команда заняла пятое место в южноамериканской квалификации). Победители этих противостояний, которые должны пройти 13-14 июня, определят 30-го и 31-го участников.

А 32-й обладатель путевки определится в европейской квалификации, где на нее претендуют Уэльс, Украина и Шотландия. Победитель матча Украина - Шотландия сыграет с Уэльсом, но даты матчей пока не определены.

Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки