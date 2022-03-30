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Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки

Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки
©Reuters
Новости спорта Сборные ЧМ-2022

Сборная Камеруна отобралась в финальную стадию чемпионата мира 2022 года по итогам стыковых матчей в зоне Африканской конфедерации футбола (CAF), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Камерунцы оказались сильнее команды Алжира. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу алжирцев, а уже в ответной в Блиде с аналогичным результатом в основное время победила сборная Камеруна, гол на 22-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг.

Таким образом, командам пришлось играть дополнительное время, в котором все и решилось. Сначала на 118-й минуте алжирец Ахмед Туба сравнял счет. А уже в компенсированное к овертайму время (на 120+4-й минуте) Карл Токо Экамби забил решающий мяч - 2:1. В итоге по сумме двух игр камерунцы вышли в основную стадию ЧМ.

Тем самым, стали известны все африканские команды, которые сыграют на предстоящем мундиале. Ранее в Катар пробились сборные Ганы, Сенегала, Марокко и Туниса.

Мировой турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Камерун

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