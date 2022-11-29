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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Не оправдывают надежд? Кто из топовых бомбардиров пока не забивал на ЧМ-2022

Не оправдывают надежд? Кто из топовых бомбардиров пока не забивал на ЧМ-2022
©ФК "Тоттенхэм"

Все сборные на чемпионате мира-2022 сыграли по две игры. Впереди заключительный тур группового этапа, после которого настанет пора стадий плей-офф. Корреспондент Vesti.kz выделил пять игроков, которые пока не порадовали болельщиков голами, хотя их от них и ожидают. 

В этот список были отобраны пять игроков тех команд, у которых есть как минимум два гола на ЧМ-2022. Также важно, чтобы футболисты выходили в стартовом составе и играли большую часть игр. 

Пока без урагана

Лидер сборной Англии Харри Кейн пока не открыл счет своим голам на ЧМ-2022. Форвард "Тоттенхэма" стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018, но на этом мундиале отметился лишь двумя ассистами в матче с Ираном (6:2). В той игре он был заменен на 76-й минуте, а в матче с США (0:0) провел на газоне все 90 с лишним минут.

Теперь от 29-летнего нападающего, чья фамилия с английского переводится как "ураган", на туманном Альбионе ждут проявления своего бомбардирского таланта. Следующий матч - против Уэльса.

Главный бомбардир на мундиалях молчит

Среди тех, кто выступает на ЧМ-2022, ни у кого нет столько голов на мундиалях, сколько у немца Томаса Мюллера. На трех предыдущих чемпионатах мира он наколотил десять мячей, и по этому показателю опережает всех остальных игроков, приехавших в Катар.

Но на этом турнире 33-летний футболист "Баварии" пока ничем не отметился. В игре с Японией (1:2) он был заменен на 67-й минуте, а в матче с Испанией (1:1) - на 70-й. Пополнит ли Мюллер свою копилку голов на ЧМ - все еще открытый вопрос. Возможно, это удастся сделать в игре с Коста-Рикой.

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Усиление из Европы не пошло на пользу

28-летний Иньяки Уильямс всегда ассоциировался у болельщиков с "Атлетиком" из Бильбао, но на уровне сборных такого игрока будто не существовало. Родившийся в Испании нападающий сыграл пару десятков матчей за молодежную национальную команду этой страны, но из-за большой конкуренции в основу так и не пробился.

В 2016-м он провел один товарищеский матч в футболке сборной Испании, выйдя на замену на полчаса. Но дальше в тренерском штабе "красной фурии" об Иньяки не вспоминали. И вот, в сентябре 2022-го, он дебютировал за сборную Ганы - страны, откуда его родители. И практически сразу на исторической родине решили, что без Уильямса на ЧМ-2022 они не поедут. Интересно, что младший брат Иньяки - Нико Уильямс - тоже отправился на мундиаль, только в составе сборной Испании.

Уильямс сыграл два полных матча, и против Португалии (2:3), и против Южной Кореи (3:2). Он был наконечником атаки ганцев, но ни один из мячей не записал на свой счет. Единственное, чем отметился Иньяки - это ассист в игре с южнокорейцами. Следующий шанс ему будет предоставлен в игре с Уругваем.

Лучший азиатский игрок в тени

Лидер сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, как и его партнер по "Тоттенхэму" Кейн, своих бомбардирских качеств в двух стартовых матчах не проявил. 30-летний капитан сборной провел два полных матча - против Уругвая (0:0) и Ганы (2:3). 

Сон старался, часто брал игру на себя, несколько раз пробивал с хороших позиций, но все блокировалось соперниками. Играет, кстати говоря, Сон в защитной маске после травмы лица, поэтому единственное, чем он выделяется среди партнеров по команде, помимо наличия капитанской повязки - это темная маска.

У южнокорейцев остались небольшие теоретические шансы на выход в плей-офф, но нужно побеждать Португалию в третьем туре. Забьет ли Сон в ворота лидеров группы? Узнаем совсем скоро.

В клубе все куда проще

22-летний Винисиус Жуниор забил восемь голов в 21 матче за мадридский "Реал" с начала сезона 2022/23. Но вот за сборную Бразилии у парня игра пока не клеется. В 17 проведенных встречах он отметился скудной статистикой 1+1. Причем первый ассист за национальную команду он сделал во вчерашнем матче с Швейцарией (1:0), там же он забил гол, который был в итоге отменен.

Вероятно, в этот список мог бы попасть Неймар, но он играл лишь в первой встрече с Сербией (2:0), после чего получил травму. Поэтому теперь отсутствие голов больше давит именно на Винисиуса. Против сербов он отыграл 74 минуты, а против швейцарцев все 90. Пока в активе лишь голевая передача.

Но Бразилия уже обеспечила себе выход из группы. В последнем матче этой стадии они сыграют с Камеруном. Быть может именно тогда Жуниор и забьет первый гол на чемпионатах мира.

Напомним, что уже сегодня, 29 ноября, стартует третий заключительный тур группового этапа ЧМ-2022. Подробнее с расписанием матчей и информацией о прямой трансляции можете ознакомиться здесь.

Хорватия против Германии, Мбаппе против Левандовски? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Фото: FIFA World Cup©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Неймар Тоттенхэм Бавария Реал Мадрид

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