Хорватия против Германии, Мбаппе против Левандовски? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022

Сегодня, 29 ноября, на чемпионате мира-2022 в Катаре начинается заключительный, третий тур группового этапа. По итогам матча станут известны лучшие команды групп А и B, которые выйдут в 1/8 финала, а также по две сборные, которые попрощаются с мундиалем минимум на четыре года. Корреспондент Vesti.kz разобрал текущее положение дел во всех восьми квартетах и сделал прогноз на то, какие пары мы увидим в плей-офф.

Группа А

В 21:00 по времени Астаны будут сыграны последние матчи в группе А. В лидерах идут команды Нидерландов и Эквадора, имеющие в активе по четыре балла и уже сыгравшие вничью друг с другом. Теперь "оранжевые" встретятся с хозяевами турнира из Катара, которые досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф, проиграв две игры. А вот Эквадор ждет огненное противостояние с командой Сенегала, у которой есть три очка.

Вряд ли у Нидерландов возникнут какие-либо проблемы с катарцами. Да, хозяева турнира постараются громко хлопнуть дверью, но маловероятно, что это желание у них получится выплеснуть в результат. Поэтому прогнозируем, что сборная Нидерландов выйдет из группы с семью набранными очками.

Что касается сборных Эквадора и Сенегала, то тут интриги куда больше. Две крепкие команды, у которых есть шансы на выход в 1/8 финала. В данном случае африканская сборная сможет рассчитывать на успех только в случае победы. Конечно, теоретически Нидерланды могут проиграть Катару, а эквадорцы и сенегальцы сыграть вничью, и тогда придется считать разницу голов сборных Нидерландов и Сенегала, но вряд ли такое случится. Наш прогноз на матч между сборными Эквадора и Сенегала - ничья 1:1.

Если матчи закончатся именно так, то Нидерланды выйдут из группы с первого места (7), а Эквадор - со второго (5).

Группа В

В 01:00 будут сыграны матчи квартета В, и там на выход из группы претендуют все четыре сборные. В лидерах команда Англии с четырьмя очками, далее иранцы (3), американцы (2) и валлийцы (1). Этой ночью состоится британское дерби между Англией и Уэльсом, а также матч между США и Ираном, вокруг которого немало разговоров, и касаются они в большей степени не спорта, а политики. Скучно точно не будет.

Итак, Англия практически обеспечила себе выход из группы, но все равно в теории возможно, что "трех львов" оставят без плей-офф. Для этого нужно, чтобы в матче США - Иран одна из команд одержала победу, а в игре между Англией и Уэльсом была зафиксирована победа вторых с минимальным разрывом в четыре мяча. Теперь понятно, что в теории вылет Англии возможен, но на деле это практически нереально.

Сборная Уэльса смотрится неплохо, но против англичан им будет очень сложно. Соперники отлично знают их игру, и стиль валлийцев является в целом привычным для англичан. Поэтому звездная команда Англии может одержать свою вторую победу в рамках группового этапа.

Что касается противостояния США и Ирана, то американцам крайне не повезло, что они по итогам двух туров набрали все два очка. Против англичан они смотрелись даже лучше соперников-фаворитов. Что касается Ирана, то они этим же англичанам проиграли разгромно (2:6), а Уэльс обыграли лишь благодаря голам в большинстве в концовке матча (2:0). Кажется, что класс американцев просто-напросто выше, и сегодня они должны одержать первую победу на ЧМ-2022, которая выведет их в 1/8 финала.

Прогнозируем, что Англия выйдет с первого места с семью очками, а США - со второго с пятью баллами.

Группа С

Последние матчи группы С пройдут в ночь на четверг, в 01:00 по времени Астаны. По итогам двух туров у Польши четыре очка, у Аргентины и Саудовской Аравии - по три, а у Мексики - один балл. В заключительном туре Польша встретится с Аргентиной, а Саудовская Аравия - с Мексикой.

Вероятно, сборная Саудовской Аравии выдала лучший матч в своей истории, когда команде удалось одержать волевую победу над Аргентиной в первом туре (2:1). После этого они проиграли Польше (0:2) и теперь сыграют с Мексикой. Латиноамериканцы явно выйдут на поле побеждать, ведь в предыдущих двух матчах они ни разу не почувствовали вкус победы. И за счет мастерства игроков и опыта у мексиканцев куда больше шансов на победу.

В матче между Аргентиной и Польшей эти же два фактора тоже могут сказаться. Аргентинцы уверенно обыграли Мексику, а Лионель Месси, кажется, от матча к матчу играет все более мощно. В активе поляков лишь невзрачная ничья с Мексикой (0:0), где соперники были даже получше в целом, а также победа над саудовцами (2:0). Тут прогнозируем победу сборной Аргентины.

В таком случае с первого места из группы, набрав шесть баллов, должна выходить Аргентина. А вот вторая путевка будет оспариваться за счет разницы мячей между Польшей и Мексикой. Сейчас у поляков она +2, а у мексиканцев - -2. Но Аргентина вполне способна выиграть у Польши как минимум в два мяча, так и мексиканцы могут забить несколько голов Саудовской Аравии. Но все равно слишком много факторов, и что-то в итоге может пойти не по плану. В конечном итоге мы прогнозируем, что Польша окажется в плей-офф благодаря разнице голов.

Группа D

Завтра, 30 ноября, в 21:00 будут сыграны последние матчи этой группы. Французы, уже вышедшие в плей-офф с шестью очками, сыграют с Тунисом, у которого лишь один балл, а австралийцы с тремя очками сыграют с Данией, у которой также один балл.

Здесь прогнозировать матч французов и тунисцев куда проще. Состав и результаты у команд абсолютно разные по уровню, и действующие чемпионы мира должны становиться первыми (а может, и единственными), кто наберет максимальные девять очков в группе.

За второе место борьба будет более ожесточенной. Данию устроит лишь победа над Австралией. Однако островитяне вряд ли просто так смирятся с поражением, ведь это крепкая, пусть и сильно обновленная команда. Однако, несмотря на все это, мы прогнозируем, что датчане вытащат для себя важнейшую победу и с четырьмя очками ворвутся в плей-офф.

Группа Е

В ночь на пятницу, в 01:00, будут сыграны важнейшие матчи в этом квартете. Лидирующая Испания (4) сыграет с Японией (3), а Коста-Рика (3) будет противостоять Германии (1). В этой группе играют сборные, выигравшие два из трех последних чемпионатов мира, поэтому не следить за происходящим здесь просто невозможно.

Японцы удивили весь мир, обыграв немцев (2:1), но затем неожиданно проиграли Коста-Рике (0:1). Поэтому к заключительному матчу азиатская команда вновь подойдет в роли безальтернативного андердога. Испанцы смотрятся очень прилично и должны выходить из группы с семью очками.

У Германии нет права на ошибку, и команда с таким мощным подбором игроков явно выйдет на поле с максимальными амбициями. Коста-Рика стала главной неудачницей первого тура, пропустив семь безответных мячей от испанцев. И нет гарантий, что латиноамериканцы вновь не проиграют разгромно во встрече с другой топ-сборной.

Конечно, в футболе все возможно, и многие помнят, как Германия бесславно вылетела из группы на ЧМ-2018. Но вряд ли это повторится на этом мундиале. У испанцев тоже есть шанс остаться без плей-офф, если, к примеру, Япония и Коста-Рика одержат синхронные победы. Но давайте все-таки быть реалистами. Из группы должны выходить Испания (7) и Германия (4).

Группа F

В четверг вечером, в 21:00, Хорватия (4) сыграет с Бельгией (3), а Марокко (4) встретится с Канадой (0). Первый матч - это настоящий праздник для болельщиков, ведь сыграют финалист и бронзовый призер последнего чемпионата мира.

Хорваты показали невероятный уровень во втором туре, разгромив Канаду (4:1), а вот Бельгия, наоборот, показала отвратительную игру с Марокко (0:2). Бельгийцы идут на третьем месте и крайне нуждаются в победе, ведь вылет из группы им могут не простить. Но в текущих реалиях здесь прогнозируется именно победа хорватов. Уж очень мощны Лука Модрич и компания.

Канадцы многих влюбили в себя с начала ЧМ, но в итоге оба матча они проиграли. Да, это симпатичная и молодая команда с хорошим потенциалом, но пока не уровень 1/8 финала мундиаля. У марокканцев могут возникнуть проблемы в игре с канадцами, но тут также стоит и вопрос мотивации. Ведь у африканской сборной на кону выход в плей-офф, а канадцы уже досрочно лишились всех шансов на выход из группы.

В данной игре мы прогнозируем ничью. Но стоит отметить, что даже ничья или поражение устроят Марокко, если Хорватия в параллельном матче переиграет Бельгию. Посмотрим, действительно ли бронзовые призеры ЧМ-2018 отправятся домой так рано.

Группа G

Последние матчи групповой стадии пройдут именно в этом квартете в ночь на субботу, в 01:00. Лидирующие бразильцы (6) сыграют с Камеруном (1), а швейцарцы (3) померятся силами с сербами (1). Конечно, без Неймара "пентакампеонам" куда тяжелее, и вчерашний матч со швейцарцами (1:0) это наглядно продемонстрировал. Но и без него сборная способна побеждать, тем более у камерунцев куда более скромный состав.

Победа бразильцев здесь читается, и она претендует на максимальное количество очков в группе. А вот во втором матче будет настоящее сражение. Швейцария - Сербия - один из самых непредсказуемых матчей турнира. Разбирать и анализировать здесь можно долго, и не факт, что хоть что-то из написанного мы увидим на деле. Поэтому ограничимся сухим прогнозом - минимальная победа сербов.

В таком случае из группы выйдут бразильцы (9) и сербы (4).

Группа Н

В пятницу вечером, в 21:00, пройдут последние матчи группы Н. Лидеры из Португалии (6) сыграют с Южной Кореей (1), а Гана (3) встретится с Уругваем (1). У Португалии есть все шансы выйти из группы с девятью очками. Конечно, корейцы будут биться до последнего, но исполнительское мастерство у игроков португальской сборной выше. Да и у Южной Кореи не будет на скамейке их наставника Паулу Бенту, удаленного в матче с Ганой (2:3).

Матч Гана - Уругвай - это еще одно увлекательное событие в третьем туре групповой стадии. Гана дала бой Португалии (2:3), после чего в таком же триллере обыграла Южную Корею (3:2). Уругвай сыграл куда проще - скучные нули с южнокорейцами и поражение от португальцев (0:2). У африканской сборной будет двойная мотивация - ведь именно уругвайцы остановили их в историческом для Ганы четвертьфинале ЧМ-2010, когда Луис Суарес сыграл рукой, спасая стопроцентный гол в ворота латиноамериканцев. В итоге форварда удалили, но пенальти ганцы забить не смогли.

И вот теперь у Ганы есть шанс поквитаться не только с Суаресом, но и с Уругваем в целом, оставив их за бортом ЧМ-2022. Если Португалия победит Южную Корею, то Гане хватит и ничейного исхода. Но вряд ли в команде будут думать о ничьей, когда необходимо выкладываться по полной.

Пусть Гана и смотрится интереснее на этом турнире, мы прогнозируем здесь ничью. И тогда с четырьмя очками со второго места из группы выйдет именно Гана.

Кто сыграет в 1/8 финала

Исходя из наших прогнозов, пары в 1/8 финала будут следующими:

Нидерланды - США

Аргентина - Дания

Испания - Марокко

Бразилия - Гана

Среди этих восьми команд должен будет определиться один финалист.

Англия - Эквадор

Франция - Польша

Хорватия - Германия

Португалия - Сербия.

Ну а среди этих восьми - второй финалист.

Посмотрим, насколько верным окажется наш прогноз к концу групповой стадии ЧМ-2022.

Прямая трансляция матчей Нидерланды - Катар, Уэльс - Англия и еще двух игр ЧМ-2022

Фото: FIFA World Cup©️

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