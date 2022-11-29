Прямая трансляция матчей Нидерланды - Катар, Уэльс - Англия и еще двух игр ЧМ-2022 

Сегодня, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут четыре матча группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 по времени Астаны начнутся игры Нидерланды - Катар и Эквадор - Сенегал. А в 01:00 - Уэльс - Англия и Иран - США.

Матчи Нидерланды - Катар и Уэльс - Англия покажет телеканал Qazaqstan. Прямую трансляцию можно также посмотреть здесь.

А игры Эквадор - Сенегал и Иран - США будет транслировать Qazsport, онлайн их также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.