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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Участник ЧМ-2022 с десятью голами на мундиалях: опережает Роналду и Месси и приближается к рекорду

Участник ЧМ-2022 с десятью голами на мундиалях: опережает Роналду и Месси и приближается к рекорду
©FIFA

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу является легендарный немецкий нападающий Мирослав Клозе, забивший 16 мячей на мундиалях. Среди участников ЧМ-2022 в Катаре наибольшее количество мячей на мировых первенствах имеет другой немецкий игрок - Томас Мюллер. И уже сегодня, 23 ноября, он может пополнить свой бомбардирский счет на главном событии четырехлетия. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

В 2010 году в составе сборной Германии дебютировал 20-летний нападающий Мюллер. Воспитанник "Баварии" сходу стал одним из ключевых игроков национальной команды, отправившись на чемпионат мира в ЮАР. По итогам чемпионата, на котором немцы дошли до полуфинала, Томас забил пять мячей. Он стал обладателем "Золотой бутсы" и был назван лучшим молодым игроком мундиаля.

В 2014-м в Бразилии Томас помог сборной стать чемпионами мира. Там он тоже забил пять голов, а лучшим перфомансом нападающего стала игра группового этапа с Португалией (4:0), в ходе которой он оформил хет-трик. Больше немца на ЧМ-2014 забил лишь колумбиец Хамес Родригес (6).

На провальном для Германии ЧМ-2018 команда забила всего два мяча, а Мюллер ничем не отметился. В трех играх он заработал лишь одно предупреждение.

Тем не менее на счету 33-летнего Мюллера десять голов на чемпионатах мира. Больше него забили лишь семь игроков, и ни один из них не является действующим: Клозе (16), Роналдо (15), Герд Мюллер (14), Жюст Фонтен (13), Пеле (12), Шандор Кочиш (11) и Юрген Клинсманн (11).

Сегодня, в 19:00 по времени Астаны, сборная Германии сыграет в первом туре группового этапа ЧМ-2022 с командой Японии. Безусловно, немцы являются большими фаворитами в этом матче. Мюллер готов к своему четвертому мундиалю и имеет шансы улучшить позиции в списке бомбардиров на ЧМ. Хотя недооценивать японцев тоже нельзя, учитывая, что вчера сделала команда Саудовской Аравии со звездной Аргентиной.

Среди действующих игроков, участвующих на ЧМ в Катаре, у Мюллера есть отрыв в три гола от ближайших преследователей. Топ-11 бомбардиров на мундиалях, участвующих в ЧМ-2022, выглядит следующим образом:

1. Томас Мюллер (Германия) - 10 (16 матчей)
2. Луис Суарес (Уругвай) - 7 (13)
3. Криштиану Роналду (Португалия) - 7 (15)
4. Лионель Месси (Аргентина) - 7 (20)
5. Харри Кейн (Англия) - 6 (7)
6. Неймар (Бразилия) - 6 (10)
7. Эннер Валенсия (Эквадор) - 5 (4)
8. Килиан Мбаппе (Франция) - 5 (8)
9. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 5 (10)
10. Иван Перишич (Хорватия) - 5 (10)
11. Эдинсон Кавани (Уругвай) - 5 (14).

Отметим, что на текущем турнире уже забили Месси и Мбаппе, а Валенсия вовсе оформил дубль в матче-открытии ЧМ.

Пять самых молодых игроков ЧМ-2022: от новичка "Ньюкасла" до надежд Германии и Испании

Фото: DFB©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Роналду Криштиану Месси Лионель Неймар Германия Роналдо Пеле Бавария Мбаппе Килиан

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