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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Пять самых молодых игроков ЧМ-2022: от новичка "Ньюкасла" до надежд Германии и Испании

Пять самых молодых игроков ЧМ-2022: от новичка "Ньюкасла" до надежд Германии и Испании
©ФК "Барселона"

Чемпионат мира-2022 в Катаре в самом разгаре. Сегодня пройдет четвертый день турнира, и именно в рамках него на поле имеют шансы выйти четверо из пяти самых молодых игроков мундиаля. Корреспондент Vesti.kz - о самых юных участниках катарского чемпионата мира.

Пять самых молодых игроков, вошедших в заявки своих сборных, появились на свет в 2004 году. Всем им сейчас по 18 лет, и представляют они разные национальные команды. Четверо могут сыграть уже сегодня, а один сыграл накануне в матче между Францией и Австралией (4:1).

Наш материал мы начнем от самого старшего из пятерки юнцов до самого молодого.

Билал Эль-Ханнус (Марокко) - 18 лет, 6 месяцев и 13 дней

Юный атакующий полузащитник родился в Бельгии и прошел школу "Андерлехта". В 2019-м он перебрался в состав "Генка" и в этом году дебютировал за основной состав команды. На юношеском уровне он выступал за сборные Бельгии разных возрастов, но затем начал играть за Марокко, ведь его родители - выходцы из этой африканской страны.

Еще в марте он играл за сборную Марокко до 20 лет, в сентябре провел две встречи за команду до 23 лет, а в ноябре поехал на чемпионат мира, хотя еще не имел опыта выступлений за взрослую команду. Это большой аванс 18-летнему пареньку от главного тренера сборной Валида Реграги.

В этом сезоне Эль-Ханнус провел 16 матчей в высшем дивизионе чемпионата Бельгии, в которых отметился одним ассистом, а также один раз был удален с поля. Своими усилиями он внес вклад в уверенное лидерство "Генка" - после 17 туров команда оторвалась от ближайшего преследователя на десять очков.

Трансферная стоимость: 4,5 миллиона евро.

Уже сегодня, в 16:00 по времени Астаны, сборная Марокко стартует на ЧМ матчем с вице-чемпионами мира из Хорватии. Матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan. Посмотрим, состоится ли дебют Билала за главную команду страны уже в первом матче ЧМ-2022.

Джевисон Беннетт (Коста-Рика) - 18 лет, 5 месяцев и 8 дней

Костариканский вингер не мог не стать футболистом, ведь его отец и дядя играли на профессиональном уровне и даже выступали за национальную сборную страны. Беннетт - воспитанник клуба "Эредиано". На его счету матчи за юношеские и молодежные сборные Коста-Рики.

В августе прошлого года Джевисон дебютировал за сборную в товарищеском матче с Сальвадором (0:0) и стал самым юным дебютантом в истории сборной Коста-Рики. Затем игрок побил еще несколько рекордов из-за своего молодого возраста.

В этом году он дважды ассистировал партнерам в важных матчах за сборную - против США (2:0) и Новой Зеландии (1:0), а в сентябрьском "товарняке" с Южной Кореей (2:2) оформил дубль, забив первые голы в футболке национальной команды. Всего за взрослую сборную у него семь матчей, в которых оформил статистику 2+2, а также заработал два предупреждения.

Три месяца назад Беннетта за 1,3 миллиона евро выкупил английский "Сандерленд". Пока во втором английском дивизионе вингер еще не стал основным игроком и пока выходит на замену. На его счету девять появлений в составе "Сандерленда" и один гол в ворота "Уотфорда".

Трансферная стоимость: один миллион евро.

Сегодня, в 22:00, сборная Коста-Рики стартует на ЧМ-2022 матчем с командой Испании. Вполне вероятно, что Беннетт получит игровое время в этой встрече. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах Qazsport и Qazaqstan.

Пабло Гави (Испания) - 18 лет, 3 месяца и 18 дней

Обладатель награды Golden Boy-2022 не нуждается в особом представлении. Юный хавбек проводит уже второй сезон в основном составе "Барселоны". Он не только самый молодой игрок, дебютировавший за сборную Испании, но и самый молодой автор гола в футболке "красной фурии".

Будущий участник чемпионата мира начал делать свои первые футбольные шаги в команде "Лиара". В восемь лет он оказался в академии "Бетиса", за детскую команду которой забил 95 голов. В 11-летнем возрасте Гави попал в систему "Барселоны".

В конце августа 2021 года он дебютировал за основу каталонцев, а в декабре забил свой первый мяч. С октября того же года Гави играет за сборную Испании. К текущему моменту он провел 13 матчей за национальную команду, в которых забил два мяча.

В этом сезоне Пабло провел 19 матчей во всех турнирах за "Барселону", в которых отметился единственной результативной передачей.

Трансферная стоимость: 90 миллионов евро.

Сегодня сборную Испании ждет встреча с Коста-Рикой, за которую играет Беннетт (о прямой трансляции писали выше). Практически без сомнений мы увидим Гави на поле, ведь даже на прошлой неделе он сыграл в "товарняке" против Иордании, в котором забил гол.

Гаранг Куол (Австралия) - 18 лет, 2 месяца и 8 дней

Этот нападающий является самым юным футболистом, когда-либо представлявший Австралию на чемпионатах мира. Гаранг родился в Египте, хотя его родители из Южного Судана. Когда они решили уехать из родной страны, то около года находились в Египте, и как раз тогда у них на свет появился еще один сын. В итоге семья Куолов переехала в Австралию.

Старший брат Гаранга - Алу - играет за немецкий "Штутгарт". Ему уже 21 год, но он по-прежнему играет лишь за молодежную сборную Австралии. Также у Куола есть младшие братья, которые занимаются футболом.

В декабре прошлого года Гаранг дебютировал за основу "Сентрал Кост Маринерс" в кубковом матче, сразу же забив гол. В апреле он также здорово дебютировал в чемпионате Австралии, отличившись в первой же игре. В сентябре он впервые сыграл за взрослую сборную Австралии в товарищеском матче против Новой Зеландии (2:0).

Вчера, 22 ноября, Куол дебютировал на ЧМ-2022 в матче против Франции, выйдя на замену на 74-й минуте встречи уже при итоговом счете 1:4. За отведенное время юный нападающий шесть раз коснулся мяча, сделал две точные передачи из трех, совершил перехват, дважды пошел в обводку и один раз нарушил правила.

Важно отметить, что в январе Гаранг перейдет в английский "Ньюкасл" за 350 тысяч евро. Уже совсем скоро этот парень может стать восходящей звездой АПЛ.

Трансферная стоимость: 800 тысяч евро.

Свой следующий матч Гаранг может провести 26 ноября против Туниса.

Юссуфа Мукоко (Германия) - 18 лет и 3 дня

Один из главных вундеркиндов немецкого футбола стал совершеннолетним как раз в день старта ЧМ-2022. На прошлой неделе он дебютировал в составе сборной Германии в товарищеском матче с Оманом (1:0). Для Мукоко этот мундиаль является большим шансом заявить о себе на большой арене.

В Германии о юном бомбардире знают давно. Он родился в Камеруне и первые десять лет прожил в Африке, после чего отец забрал его в Германию, где сам работал. Первые два года после переезда Юссуфа играл за "Санкт-Паули", а затем попал в дортмундскую "Боруссию".

Его показатели в Дортмунде заставляли всех удивляться и раз за разом протирать глаза, чтобы убедиться, что эта статистика не мерещится. К примеру, в Бундеслиге до 17 лет 13-летний Юссуфа наколотил 50 мячей в 28 играх! В 14 лет он уже играл в юношеской лиге УЕФА и забивал там голы.

Как только Мукоко исполнилось 16 лет, он сразу же дебютировал за основу в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Он - самый молодой дебютант в истории обоих турниров, а также самый молодой автор гола в Бундеслиге. И кажется, что нескоро появится игрок, который будет способен перебить эти рекорды, которые просто-напросто не укладываются в голову.

Трансферная стоимость: 30 миллионов евро.

Уже сегодня, в 19:00 по времени Астаны, сборная Германии начнет свой путь на ЧМ-2022 матчем с Японией. В прямом эфире этот матч покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan. Поставит ли Ханс-Дитер Флик в состав дерзкого юнца? Увидим уже скоро.

Напомним, что сегодня на ЧМ-2022 пройдут четыре матча: Марокко - Хорватия (16:00), Германия - Япония (19:00), Испания - Коста-Рика (22:00) и Бельгия - Канада (01:00). О прямой трансляции подробнее можете узнать здесь.

Фото: ФК "Генк" (1), ФК "Сандерленд" (2), ФИФА (3,4,5)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Германия Австралия Испания Коста-Рика Марокко Боруссия Дортмунд Барселона АПЛ Ньюкасл Бундеслига Лига чемпионов

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