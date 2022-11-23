Прямая трансляция матчей Хорватии, Германии, Испании и еще одной игры на ЧМ-2022

Сегодня, 23 ноября, пройдут очередные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Марокко - Хорватия (16:00, группа F), Германия - Япония (19:00, группа E), Испания - Коста-Рика (22:00, группа E) и Бельгия - Канада (01:00, группа F).
Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.
С турнирным положением команд, сыгравших свои первые матчи на мундиале, можно ознакомиться здесь.
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