"Ограбление на 200 миллионов". ФИФА раскритиковали за чемпионат мира в Катаре

Британский журналист Оливер Холт жестко раскритиковал предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре, сообщает "Чемпионат".

Ранее стали известны составы групп ЧМ-2022 и команды, которые откроют программу турнира, но Холт раскритиковал выбор места проведения старта.

"Инфантино сказал, что нас ждет лучший чемпионат мира. Но этот мундиаль не станет лучшим. Это ограбление на 200 миллиардов фунтов. И теперь это неизбежно - абсурд становится реальностью. Чемпионат мира пройдет в стране, которая по размеру меньше Лондона. И все потому, что у нас не хватило смелости сказать "нет" мошенникам и шарлатанам из ФИФА 12 лет назад, когда они украли этот турнир у остального футбольного мира.

Так или иначе 72-й конгресс ФИФА был последней границей - после него пути назад уже нет. Все надежды на то, что Катар лишится турнира, исчезли.

Лучший чемпионат мира? Я вас умоляю… Он уже испорчен тем, как зарождался. Он родился среди общеизвестных обвинений во взяточничестве и коррупции. Как будто мы забыли, что Катар получил право проводить ЧМ от одного из самых продажных спортивных избирателей в истории.

Из 22 руководителей ФИФА, проголосовавших в 2010 году за проведение турнира в Катаре, не менее 16 были либо уволены, либо обвинены в коррупции и мошенничестве, либо обвинены в этических нарушениях. Все они являлись объектами расследований ФБР, но не были осуждены.

ЧМ-2022 также испорчен в плане инфраструктуры. Катарские стадионы были построены на крови рабочих-мигрантов. Более 6,5 тысячи рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с тех пор, как 12 лет назад он получил право провести финальную часть чемпионата мира по футболу.

Еще говорят, что это будет чемпионат мира для всех. Катар нанял много дорогих PR-менеджеров, чтобы продвигать эту партийную линию. Но это неправда. ФИФА просит нас посетить штат, криминализирующий ЛГБТ, и одновременно ожидает, что мы поверим в "фестиваль футбола для всего мира", - написал Холт в материале для Daily Mail.

ФИФА лишила сборную Катара матча-открытия ЧМ-2022

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