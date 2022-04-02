ФИФА лишила сборную Катара матча-открытия ЧМ-2022

Стало известно полное расписание финальной части ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вопреки традиции Катар, являющийся хозяином турнира, не сыграет в матче-открытии. При этом встреча азиатской сборной с Эквадором, которая будет сыграна 21 ноября, значится под номером один. Она начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

Открывать программу ЧМ-2022 будут команды Нидерландов и Сенегала (16:00). Эта встреча идет второй в списке матчей. Всего в Катаре пройдут 64 матча.

Напомним, накануне в Дохе состоялась жеребьевка турнира.

По ее итогам образовались следующие группы:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс/Украина/Шотландия.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

С полным расписанием можно ознакомиться здесь.