"Нечего бояться". В Хорватии придумали, как обороняться от Месси в 1/2 финала ЧМ

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:50
©fifa.com

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Аргентины, который состоится в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре, сообщают Vesti.kz

Он отметил, что против Лионеля Месси его команда постарается повторить оборонительный подход, который ограничил влияние Неймара в их четвертьфинальном успешном матче против Бразилии.

"Нам нужно обороняться от Месси, но не в стиле "игрок на игрока", поскольку мы не делали этого в нашей последней встрече. Мы знаем, как много он бегает, как сильно ему нравится играть с мячом у его ног, и ключом к нашей оборонительной фазе будет дисциплина. Если мы повторим то же самое, что и против Бразилии, то нам нечего бояться", - цитирует Далича сайт ФИФА.

Напомним, матч состоится в ночь с 13 на 14 декабря в 01:00 по времени Астаны. Месси же был признан лучшим игроком турнира. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель Хорватия Аргентина

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