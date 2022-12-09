На ЧМ-2022 в Катаре напомнили о запрете из-за жалоб Роналду

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 08:27
©fifa.com

В микст-зонах ЧМ-2022 по футболу появились плакаты, запрещающие делать селфи с игроками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации A Bola, запрет связан с правилами ФИФА, согласно которым делать фотографии и записывать видео могут только те, кто приобрел права на трансляцию.

После матча группового этапа против Ганы нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в шутку пожаловался на представителей СМИ, когда проходил через микст-зону. "Журналисты хотят только фото, вопросов у них нет", - сказал он тогда.

Как видно, на его слова отреагировали организаторы мундиаля. 

Напомним, в четвертьфинале Португалия сыграет с Марокко. Матч состоится 10 декабря.

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Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу

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