Месси установил личный рекорд за сборную Аргентины

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 08:20
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Сборная Аргентины победила Хорватию (3:0) и в шестой раз вышла в финал чемпионатов мира по футболу, а ее лидер Лионель Месси вновь добился уникального достижения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Месси на этот раз установил личный рекорд по голам за национальную команду за календарный год (16).

Статистика такова:

2005 - 0
2006 - 2
2007 - 6
2008 - 2
2009 - 3
2010 - 2
2011 - 4
2012 - 12
2013 - 6
2014 - 8
2015 - 4
2016 - 8
2017 - 4
2018 - 4
2019 - 5
2020 - 1
2021 - 9
2022 - 16.

Месси также стал первым игроком, оформившим "гол+пас" в трех матчах на одном чемпионате мира.

Напомним, что в ночь на 15 декабря сборные Франции и Марокко определят второго финалиста ЧМ-2022 в Катаре. Начало - в 01:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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