Аргентина догнала Италию и Бразилию после выхода в финал ЧМ-2022 по футболу

Сборная Аргентины обыграла Хорватию (3:0) и в шестой раз вышла в финал чемпионатов мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Только Германия выходила в финал чаще - восемь раз. У сборных Италии и Бразилии тоже по шесть финалов.
Отметим, что голы хорватам забивали Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес, оформивший дубль (39-я, 69-я).
Месси вошел в историю ЧМ по футболу
В финале, который пройдет 18 декабря, Аргентина сыграет с победителем другой пары 1/2 финала Франция - Марокко. А 17-го числа состоится матч за третье место, в котором Хорватия встретится с проигравшей командой второго полуфинала.
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