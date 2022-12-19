Месси обошел Роналдо и стал автором нового рекорда Южной Америки

Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси продолжает штамповать все возможные рекорды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, по информации Opta Sports, Месси забил 26 голов на крупных турнирах (13 голов на ЧМ и 13 голов на Копа Америка) - это новый рекорд Южной Америки.

Таким образом Месси обошел бразильца Роналдо, у которого 25 голов на ЧМ и Копе.

Ранее Лео покорились другие достижения, еще он догнал Пеле по голам на чемпионатах мира.

Напомним, что Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в Катаре.

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