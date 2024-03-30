Месси довел сына до слез

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, как его сыновья огорчились неудачному старту на чемпионате мира - 2022, передает Vesti.kz со ссылкой на Barca Worldwide.

В первом матче групповой стадии будущий чемпион мира сенсационно проиграл Саудовской Аравии со счетом 1:2.

"После поражения Матео был весь в слезах. Тьяго пытался успокоить его, объяснив, что если мы одержим победы в оставшихся матчах, то все будет хорошо", - отметил Месси.

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Напомним, что сборная Аргентины заняла первое место в группе, а затем вышла в финал турнира. В решающем матче команда Месси победила сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).

Отметим, что в 2017 году Месси женился на Антонелле Рокуццо после девяти лет совместной жизни. У пары трое детей - 10-летний Тьяго, 7-летний Матео и 4-летний Чиро.