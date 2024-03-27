Лионель Месси сделал заявление об уходе из сборной Аргентины

Нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси высказался по поводу завершения карьеры в сборной Аргентины по футболу, передают Vesti.kz.

По его словам, он покинул бы "альбиселесте", если бы не смог с командой одержать победу на чемпионате мира-2022 года. Месси признал, что чувства от триумфа были сравнимы с волшебством.

"Победа на чемпионате мира была для нас, наших семей и всей страны волшебством, эти чувства останутся с нами на всю жизнь. Я бы наверняка ушел из сборной, если бы мы не выиграли титул, но, к счастью, мы это сделали, подарив Аргентине еще одну победу", - приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Месси был капитаном сборной Аргентины на мундиале 2022 года. В финале с Францией (3:3, 4:2 пен.) он оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.