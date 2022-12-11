Лучший результат страны за последние 50 лет. Гризманн добился уникального достижения

Сборная Франции одержала победу над Англией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Эль-Байт" завершилась со счетом 2:1. При этом англичане могли перевести игру в дополнительное время, но Харри Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте.

Между тем форвард французов Антуан Гризманн добился уникального достижения. По информации Opta Sports, он сделал 28 голевых передач в составе сборной Франции - лучший результат страны за последние 50 лет. Этим самым Гризманн обошел Тьерри Анри и Зинедина Зидана, у которых по 26 голевых передач.

Напомним, в полуфинале Франция встретится с Марокко. Матч состоится 14 декабря.

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