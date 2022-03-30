Сборная Польши по футболу, за которую играет хавбек "Кайрата" Яцек Гуральски, одержала победу над Швецией в финале стыковых матчей и вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Хотя все для нее могло сложиться иначе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает Sportliga.com, ключевой эпизод случился в первом тайме.

"Матч получился упорным и даже в какую-то меру скандальным. Ключевой во многом эпизод случился на 38-й минуте, когда главный арбитр поединка итальянец Даниэле Орсато откровенно побоялся удалить с поля полузащитника казахстанского "Кайрата" и сборной Польши Яцека Гуральски. Гуральски в центре поля пошел "прямой ногой" на Йеспера Карльстрома и нанес ему повреждение. Будь это не решающий матч отбора, Орсато наверняка показал бы красную карточку", - говорится в тексте.

Напомним, поляки обыграли шведов со счетом 2:0, а победные мячи забили после перерыва.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.