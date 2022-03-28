Канада во второй раз в своей истории вышла на ЧМ по футболу

Сборная Канады по футболу разгромила Ямайку в отборе и вышла в финальную стадию чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Кайл Ларин (13-я минута), Тейджон Бьюкенен (44-я) и Джуниор Хойлетт (82-я). При этом в свои ворота забил Эдриан Мариаппа (88-я).

Таким образом, Канада набрала 28 очков в 13 матчах и за тур до финиша гарантировала себе место в первой тройке отбора зоны КОНКАКАФ, гарантирующее участие в финальной стадии ЧМ-2022.

Канадцы во второй раз в своей истории пробились на мундиаль. В последний раз они играли на ЧМ в 1986 году в Мексике.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.