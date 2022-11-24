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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Что ждать от Роналду в матче против Ганы: он уже забивал в их ворота на ЧМ

Что ждать от Роналду в матче против Ганы: он уже забивал в их ворота на ЧМ
©ФИФА

Сегодня, 24 ноября, на чемпионате мира-2022 в Катаре дебютирует сборная Португалии по футболу во главе со своим капитаном Криштиану Роналду, для которого это почти наверняка последний мундиаль. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, что можно ожидать от 37-летнего нападающего, который в последний месяц вообще не исчезает с таблоидов изданий по всему миру, но далеко не за счет своих феноменальных показателей.

В 22:00 по астанинскому времени в группе Н пройдет матч между сборными Португалии и Ганы. Обе эти команды прошли на ЧМ через нелегкий путь - стыковые матчи. Португальцы заняли второе место в отборочной группе, а затем переиграли Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0) в стыках. Что касается Ганы, то они еле как заняли первую строчку в отборочной группе, лишь по дополнительным показателям опередив ЮАР, а затем за счет правила выездного гола прошли Нигерию в стыковых играх - 1:1. Дважды ганцы были в шаге, чтобы остаться без мундиаля, но в итоге пробились на турнир.

Роналду проводит один из худших сезонов в карьере, и пока вокруг него очень много посторонних разговоров. Тем не менее Криштиану не стал смиряться с тем, что он остался без внимания на поле, и сделал все, чтобы о нем говорили за его пределами и в медиа. Так, обладатель пяти "Золотых мячей" сначала позволил себе уехать с матча "Манчестер Юнайтед" до финального свистка и отказаться от выхода на замену, что повлекло за собой строгое наказание и отстранение.

Не забываем и про пропущенную предсезонку и постоянные трансферные слухи летом. Затем нашумевшее интервью, в котором Криштиану проехался по боссам "МЮ", тренеру Эрику тен Хагу и по своим критикам, и именно оно станет причиной разрыва контракта с клубом. За счет новостей о 500 миллионах подписчиков в Instagram и суперфото с Лео Месси о португальце говорили все. А теперь он еще и стал единственным игроком на ЧМ-2022, находящимся без клуба.

Но в сборной Криштиану должен приложить максимальные усилия, ведь вряд ли в 41 год, спустя четыре года, он все еще будет частью команды. Пока лучшим результатом Роналду на мировых первенствах является четвертое место на ЧМ-2006. Это был первый мундиаль в карьере португальца, и тогда он еще не был главным лицом сборной.

На чемпионатах мира Роналду провел 17 матчей, в которых забил семь голов. На ЧМ-2006 он реализовал пенальти в матче с Ираном (2:0), в 2010-м поучаствовал в разгроме Северной Кореи (7:0), в 2018-м оформил хет-трик против Испании (3:3) и забил Марокко (1:0). А вот на ЧМ-2014 в Бразилии Роналду с командой вылетел уже после окончания групповой стадии. Это был провальный турнир для Португалии, ведь на нем сборная была разгромлена немцами (0:4), и тогда же команда не сумела обыграть США (2:2).

На том чемпионате мира Роналду забил один гол, и он был забит как раз в матче с Ганой (2:1). Это была последняя игра португальцев и ганцев на том турнире, а из группы вышли их соперники - немцы и американцы. На 80-й минуте встречи против Ганы Криштиану забил гол и принес команде утешительную победу.

Гол получился курьезным из-за грубой ошибки голкипера соперников Фатау Дауды. Криштиану даже не праздновал это взятие ворот. Видео можете посмотреть по этой ссылке (01:34). Прикрепить его сюда можно, но просматривать со сторонних сайтов, к сожалению, нет, поэтому мы просто оставим ссылку.

Сегодня Роналду практически наверняка выйдет в стартовом составе. Все-таки "Манчестер Юнайтед" и сборная - совершенно разные вещи. И если в составе клуба Криштиану еще могут обойти стороной, и порой обоснованно, то в сборной сделать это куда сложнее. Да и не стоит сравнивать уровень взаимоотношений между игроком с тренерами - тен Хагом и Фернанду Сантушем. Со вторым Роналду связывает взаимное уважение и целый ряд значимых побед со сборной.

С начала сезона Криштиану провел во всех турнирах за клуб и сборную 18 матчей, отметившись скромными тремя голами и таким же количеством ассистов. Но статистика не играет ключевую роль при выборе состава в сборной Португалии, поскольку здесь куда важнее многолетний статус лидера, капитана и живой легенды. Поэтому и нет сомнений, что Роналду выйдет в старте против Ганы.

Он, как и вся сборная Португалии, будет предельно заряжен на успех. Но нельзя забывать, что и Гана приехала на ЧМ не в качестве туристов. Поэтому это будет увлекательный матч, и с учетом имеющихся сюрпризов от Саудовской Аравии и Японии, ничего нельзя исключать.

Не исключим и того, что Роналду вновь сумеет забить в ворота сборной Ганы. Во-первых, группа атаки у португальцев достаточно сильна, да и есть кому создавать моменты. Во-вторых, многие в команде будут играть на своего капитана. Ну и в-третьих, если назначат пенальти, то вряд ли Криштиану отдаст его исполнить кому-то другому. Поэтому шансы велики. Посмотрим, что получится в итоге.

Сегодняшний матч между сборными Португалии и Ганы будет показан на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Начало трансляций - в 21:50 по времени Астаны.

Напомним, что сейчас на счету у Роналду семь мячей на чемпионатах мира. По этому показателю его опережает лишь другой участник первенства в Катаре.

Фото: UEFA (1), "Манчестер Юнайтед" (2), ФИФА (3,4)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Роналду Криштиану Португалия Гана Катар

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