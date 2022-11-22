"Это был источник гордости". Роналду - о совместной рекламе с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о совместной рекламной кампании с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает "Чемпионат".

Роналду и Месси опубликовали в своих соцсетях совместное фото с рекламной кампанией бренда Louis Vuitton.

"Это была кампания, в которой я хотел участвовать, кампания, которую я давно искал. Это был источник гордости. Это мой пятый чемпионат мира. Я настроен оптимистично", - приводит слова Роналду Marca.

Стоит отметить, что это первый случай, когда футболисты приняли участие в совместной рекламе. Позже стало известно, что футболисты позировали отдельно друг от друга, а их совместная фотография была смонтирована позднее.

Отметим, что оба игрока в составах своих сборных принимают участие на ЧМ-2022 в Катаре. Аргентина Месси сыграет в группе C вместе с Мексикой, Саудовской Аравией и Польшей. Португалия Роналду представлена в квартете H с командами Южной Кореи, Ганы и Уругвая.

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