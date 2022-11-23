Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz. Английский клуб сделал официальное заявление.

"Криштиану Роналду немедленно покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию.

Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд", в которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что "Манчестер Юнайтед" его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

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