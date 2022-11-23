Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду

Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду
©instagram.com/cristiano

"Манчестер Юнайтед" и Криштиану Роналду расторгли контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz. Английский клуб сделал официальное заявление.

"Криштиану Роналду немедленно покидает "Манчестер Юнайтед" по взаимному согласию.

Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов на "Олд Траффорд", в которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем.

Все в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", - говорится в заявлении клуба. 

Напомним, что ранее 37-летний футболист дал скандальное интервью, в котором заявил, что "Манчестер Юнайтед" его предал, сделав из него "козла отпущения", а также отметил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40-14 32
3 Ньюкасл Юнайтед 15 8 6 1 29-11 30
4 Тоттенхэм Хотспур 15 9 2 4 31-21 29
5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20-20 26
6 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 3 5 23-19 21
8 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
12 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13 Лестер Сити 15 5 2 8 25-25 17
14 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22-26 15
16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12-17 14
17 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11-30 13
19 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 2 4 9 8-24 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Футбольные трансферы АПЛ

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 00:37
Мировой футбол
Роналду сделал заявление после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" Роналду сделал заявление после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед"
Сегодня , 00:08
Мировой футбол
Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду Официально. "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Роналду
Вчера , 19:53
Мировой футбол
Названы сроки нового контракта Гвардиолы с "Манчестер Сити" Названы сроки нового контракта Гвардиолы с "Манчестер Сити"
Вчера , 10:34
Мировой футбол
"Это был источник гордости". Роналду - о совместной рекламе с Месси "Это был источник гордости". Роналду - о совместной рекламе с Месси
20 ноября, 16:26
Мировой футбол
"Манчестер Юнайтед" готов отправить Роналду в "молодежку" "Манчестер Юнайтед" готов отправить Роналду в "молодежку"
19 ноября, 15:39
Мировой футбол
Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022 Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022
19 ноября, 12:00
Мировой футбол
ПСЖ готов подписать Роналду ПСЖ готов подписать Роналду
19 ноября, 08:51
Мировой футбол
Месси вернется в "Барселону" или перейдет в "Манчестер Сити" Месси вернется в "Барселону" или перейдет в "Манчестер Сити"
18 ноября, 19:31
Мировой футбол
Самый титулованный футболист мира теперь с 1xBet Самый титулованный футболист мира теперь с 1xBet
18 ноября, 15:37
Мировой футбол
Как Кукеев после "Уэмбли"? Куда пропал забивший "Реалу" в ЛЧ узбекский форвард Как Кукеев после "Уэмбли"? Куда пропал забивший "Реалу" в ЛЧ узбекский форвард
17 ноября, 16:51
Мировой футбол
16-летний футболист вошел в историю 16-летний футболист вошел в историю
15 ноября, 08:54
Мировой футбол
Роналду сделал заявление после скандального интервью Роналду сделал заявление после скандального интервью
13 ноября, 21:24
Мировой футбол
Роналду не поздравил Бензема с получением "Золотого мяча" Роналду не поздравил Бензема с получением "Золотого мяча"
13 ноября, 18:39
Мировой футбол
Жозе Моуринью может вернуться в "Реал" Жозе Моуринью может вернуться в "Реал"
13 ноября, 17:21
Мировой футбол
Левандовски прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов Левандовски прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов
9 ноября, 10:45
Мировой футбол
Симулятор предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу Симулятор предсказал победителя ЧМ-2022 по футболу
8 ноября, 11:08
Мировой футбол
Сборная Дании по футболу назвала состав на чемпионат мира в Катаре Сборная Дании по футболу назвала состав на чемпионат мира в Катаре
8 ноября, 09:46
Мировой футбол
Нойер готов завершить карьеру в случае победы сборной Германии на ЧМ-2022 Нойер готов завершить карьеру в случае победы сборной Германии на ЧМ-2022
5 ноября, 11:35
Мировой футбол
Найдена замена Роналду в МЮ Найдена замена Роналду в МЮ
4 ноября, 13:15
Мировой футбол
"Это трофей всей жизни". Мбаппе сделал заявление о чемпионате мира-2022 "Это трофей всей жизни". Мбаппе сделал заявление о чемпионате мира-2022
4 ноября, 07:43
Мировой футбол
Определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций Определились все участники плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
3 ноября, 21:40
Мировой футбол
Это не Мбаппе. Стал известен самый дорогой футболист в мире Это не Мбаппе. Стал известен самый дорогой футболист в мире
3 ноября, 18:31
Мировой футбол
Экс-футболист ЦСКА прокомментировал слухи об уходе Зайнутдинова в Серию A Экс-футболист ЦСКА прокомментировал слухи об уходе Зайнутдинова в Серию A
2 ноября, 23:57
Мировой футбол
Хабиб назвал лучшего футболиста двух чемпионатов мира Хабиб назвал лучшего футболиста двух чемпионатов мира
2 ноября, 20:44
Мировой футбол
Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая Опальный игрок сборной Казахстана выступил с заявлением из Китая
1 ноября, 12:02
Мировой футбол
"Не за "Золотым мячом". Левандовски сделал заявление о своем переходе в "Барселону" "Не за "Золотым мячом". Левандовски сделал заявление о своем переходе в "Барселону"
30 октября, 23:47
Мировой футбол
Клуб казахстанского тренера одержал разгромную победу после досрочного чемпионства в Европе Клуб казахстанского тренера одержал разгромную победу после досрочного чемпионства в Европе
30 октября, 18:53
Мировой футбол
"Жаль тех, кто пытается занять его трон". Гвардиола восхитился Месси "Жаль тех, кто пытается занять его трон". Гвардиола восхитился Месси
29 октября, 10:11
Мировой футбол
Андрес Иньеста не включил Месси в список любимых одноклубников Андрес Иньеста не включил Месси в список любимых одноклубников
26 октября, 21:24
Мировой футбол
Игрок сборной Казахстана признан лучшим в европейском клубе Игрок сборной Казахстана признан лучшим в европейском клубе

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus