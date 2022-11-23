Роналду стал автором уникального достижения на ЧМ-2022 по футболу

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал автором уникального достижения на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22 ноября он по обоюдному согласию расторг контракт с "Манчестер Юнайтед". Таким образом Роналду стал единственным футболистом из 32 сборных на этом мундиале, у которого нет клуба.

Поводом ухода из "МЮ" послужило скандальное интервью, в котором Криштиану раскритиковал английский клуб и его главного тренера Эрика тен Хага.

При этом португалец не определился со своим будущим, но уже выбирает между двумя клубами, у которых один владелец.

В данный момент Роналду находится в расположении сборной Португалии, которой 24 ноября предстоит провести первый матч на ЧМ-2022 в Катаре против Ганы. В квартете H португальцы также сыграют с Южной Кореей и Уругваем.

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