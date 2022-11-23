Роналду выбирает между двумя клубами после ухода из "МЮ"

Португальский футболист Криштиану Роналду пока не определился, где продолжит карьеру после ухода из "Манчестер Юнайтед". Но есть два клуба, между которыми он выбирает, сообщает корреспондент Vesti.kz.

22 ноября Роналду стал свободным агентом после того, как по обоюдному согласию расторг контракт с "МЮ". Поводом послужило скандальное интервью, в котором он нелестно отозвался о клубе и главном тренере Эрике тен Хаге.

По информации Marca, на 37-летнего нападающего претендуют "Ньюкасл" и "Аль-Наср". Интересно, что владельцем обеих команд является Мухаммед бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии.

На данный момент Роналду находится в расположении сборной Португалии, которой 24 ноября предстоит провести первый матч на ЧМ-2022 в Катаре против Ганы. В квартете H португальцы также сыграют с Южной Кореей и Уругваем.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

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