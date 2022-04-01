Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 1 апреля, в Дохе состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ее итогам образовались следующие группы:

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа В: Англия, Иран, США, Уэльс/Украина/Шотландия.

Группа С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Катар откроет турнир матчем с Эквадором.

ЧМ пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Ранее ФИФА представила официальный мяч турнира. На мундиале может сыграть польский полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски.