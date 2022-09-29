Игровая форма Дании на ЧМ-2022 обозначила проблему с правами человека в Катаре

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 17:25
©Датский футбольный союз

Технический спонсор национальной команды Hummel Sport изготовил три комплекта формы для сборной Дании на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, сделав эмблему и свой логотип почти незаметными, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Разработана форма красного, белого и черного цветов.

"С новой формой сборной Дании мы хотели послать двойной сигнал. Идея формы не только вдохновлена Евро-92, отдавая дань величайшему футбольному успеху Дании, но и выступает против Катара и нарушений им прав человека.

Вот почему мы сделали почти незаметными все детали, включая наш логотип и шевроны. Мы не хотим быть на виду во время турнира, который стоил жизни тысячам людей.

Мы всегда поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну. Мы считаем, что спорт должен объединять людей", - говорится в сообщении технического спонсора.

Также Hummel Sport отдельно объяснил выбор черного цвета для третьего комплекта.

"Черный - цвет траура. Идеальный цвет для третьей футболки сборной Дании на чемпионате мира в этом году. Хотя мы все время поддерживаем сборную Дании, не следует путать это с поддержкой турнира, стоившего жизни тысячам людей.

Мы хотим сделать заявление о ситуации с соблюдением прав человека в Катаре и обращении с рабочими-мигрантами, которые построили в стране стадионы для чемпионата мира по футболу", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, что сборная Дании на ЧМ в Катаре сыграет в группе D вместе с Францией, Австралией и Тунисом.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Дания

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