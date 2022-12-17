Игрок сборной Марокко показал на ЧМ-2022 лучший результат для африканцев за 20 лет

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:50
©instagram.com/equipedumaroc

Футболист сборной Марокко Ашраф Хакими стал лучшим по отборам на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Opta Sports.

Их у него 27.

Отмечается, что последним игроком, сделавшим больше отборов на одном чемпионате мира, был аргентинец Хавьер Маскерано на ЧМ-2014 (30).

А единственным африканцем, сделавшим больше отборов на одном мундиале, был сенегалец Омар Даф на ЧМ-2002 (33).

Напомним, что Марокко уступило Хорватии в матче за третье место.

18 декабря состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

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Метки:
Марокко ЧМ-2022 по футболу

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