Хорватия и Марокко выявили победителя в матче за бронзу ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 17 декабря, в Катаре на чемпионате мира-2022 по футболу состоялся матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Халифа" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватской команды.

Уже на 7-й минуте Йошко Гвардиол вывел вперед номинальных хозяев. Но недолго они радовались, так как спустя 2 минуты Ашраф Дари провел ответный мяч. А незадолго до перерыва, на 42-й минуте, Мислав Оршич прекрасным ударом без обработки огорчил вратаря марокканцев Яссина Буну.

Как итог, эта бронза стала второй для Хорватии на чемпионатах мира. В первый раз она стала бронзовым призером на ЧМ-1998 во Франции.

Напомним, что 18 декабря состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Начало - в 21:00 по времени Астаны.