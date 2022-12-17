Хорватия лишь дважды проиграла на последних двух ЧМ по футболу

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Вчера 23:18
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Сборная Хорватии по футболу показала хороший результат на последних двух чемпионатах мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, хорваты проиграли лишь два из 14 матчей на последних двух ЧМ (шесть побед и шесть ничьих), уступив Франции в финале в России-2018 (2:4) и Аргентине в полуфинале в Катаре-2022 (0:3).

Напомним, что в матче за третье место команда Златко Далича обыграла Марокко (2:1) и во второй раз в своей истории стала бронзовым призером ЧМ.

18 декабря состоится финальный матч между сборными Аргентины и Франции. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Марокко ЧМ-2018 по футболу Чемпионат мира по футболу

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