Франция обыграла Англию и стала последним полуфиналистом ЧМ-2022 в Катаре

Сборные Англии и Франции сыграли в последнем четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Эль Байт" в Эль-Хауре и завершилась победой французов со счетом 2:1. На 17-й минуте Орельен Чуамени открыл счет, а на 54-й с пенальти его сравнял Харри Кейн. Однако за 12 минут до завершения основного времени Оливье Жиру забил победный мяч.

Отметим, что у англичан был шанс сравнять счет, но Кейн не реализовал пенальти.

Таким образом, французы стали последними полуфиналистами и 14 декабря встретятся с командой Марокко, которая сенсационно выбила Португалию.

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