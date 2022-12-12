ФИФА представила официальный мяч полуфинала и финала ЧМ-2022 в Катаре

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) представила мяч Al Hilm, которым сыграют в полуфинале и финале чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Al Hilm переводится с арабского как "Мечта".

В полуфиналах ЧМ-2022 сыграют Аргентина - Хорватия (13 декабря) и Франция - Марокко (14 декабря).

Финал же пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил".

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