Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мяч получил название Al Rihla, что в переводе с арабского языка означает "путешествие".

"32 команды. Один мяч для воплощения их мечты в реальность", - говорится в обращении ФИФА.

Отметим, что чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

На данный момент следующие сборные обеспечили себе путевки на ЧМ-2022: Аргентина, Бельгия, Бразилия, Камерун, Канада, Хорватия, Дания, Эквадор, Англия, Франция, Германия, Гана, Иран, Япония, Республика Корея, Марокко, Нидерланды, Катар, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Испания, Швейцария, Тунис.