Экс-тренер "Астаны" назвал победителя в матче ЧМ-2022 Хорватия - Бразилия

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Вчера 10:45
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Восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов, тренировавший "Астану" в период 2020-2021 годов, дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 Хорватия - Бразилия, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 9 декабря. Начало - в 21:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке

"Хорватам с трудом даются голы на этом чемпионате мира - если не считать разгрома лишенной турнирного опыта Канады, они лишь раз поражали сетку противника с игры. Победы в основное время у хорватов - также большая редкость. Зато нет поражений, в отличие от бразильцев. Это говорит о том, что хорваты в очередной раз подтверждают звание одной из самых неуступчивых команд в мире.

Мы все помним, как четыре года назад на чемпионате мира в России они три матча подряд в плей-офф вытащили на жилах и прошли по пенальти. Сейчас история начинает повторяться, только лидеры сборной стали старше, и их может уже не хватить на подвиг с Бразилией.

Пентакампеоны же имеют в послужном списке ненамного больше голов и одно поражение с Камеруном, но при этом нет ощущения, что они играют из последних сил. Их результаты - это ровно столько, сколько они хотели забить и выиграть. Захотят больше - будет больше. И проблемы со здоровьем Неймара никак не скажутся на их потенциале - там в полном порядке Винисиус и Ришарлисон.

Так что отдам предпочтение бразильцам, но если хорватам удастся дотерпеть хотя бы минуты до 70-й, то дело может кончиться и послематчевой перестрелкой. Но моя ставка - победа Бразилии при тотале меньше 3,5 гола", - приводит слова Тихонова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что Хорватия в 1/8 финала прошла Японию - 1:1 (по пенальти 3:1), а Бразилия уверенно разобралась с Южной Кореей - 4:1.

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Метки:
Хорватия Бразилия ЧМ-2022 по футболу Тихонов Андрей Астана ФК

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