Прямая трансляция матчей Хорватия - Бразилия и Нидерланды - Аргентина за выход в полуфинал ЧМ-2022

Сегодня, 9 декабря, в Катаре пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Хорватия - Бразилия (21:00) и Нидерланды - Аргентина - (01:00). Первую игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Вторую покажет Qazaqstan.

Другие четвертьфиналы состоятся 10 декабря. В этот день встретятся Марокко - Португалия, Англия - Франция.

Добавим, самая горячая болельщица в Катаре Ивана Кнолль надеется на победу сборной Хорватии, у которой, по ее словам, отняли золото на ЧМ-2018.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!