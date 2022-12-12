Британские СМИ шокировали сборную Франции перед матчем ЧМ-2022

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Сегодня 09:49
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Футболисты сборной Франции были шокированы британской прессой перед матчем с Англией на стадии 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации RMC Sport, британские СМИ называли капитана французов Уго Льориса слабым звеном команды, что шокировало всех игроков "трехцветных". Однако подобные высказывания только сплотили команду вокруг вратаря, хорошо зарекомендовавшего себя в играх за "Тоттенхэм" в английской премьер-лиге (АПЛ).

При этом в четвертьфинале Англия уступила Франции (1:2) и осталась за бортом мундиаля. А вот команда Дидье Дешама в полуфинале сыграет с Марокко. Матч состоится 14 декабря.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Великобритания Франция

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